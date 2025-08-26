Свыше 100 медиков Подмосковья подали заявки на участие в профессиональной премии

В Московской области завершился этап приема заявок на соискание профессиональной премии для среднего медицинского персонала «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат». Всего поступило свыше 100 анкет.

Победители будут удостоены денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей.

«Проведение профессиональной премии среди среднего медицинского персонала позволяет нам поддержать работников и отметить их профессионализм. Сейчас прием заявок на участие уже завершился», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Конкурсанты должны будут пройти комплексные оценочные мероприятия, которые включают в себя теоретический блок, практические задания, а также решение ситуационных задач.

Итоги премии планируется объявить в декабре. Окончательное решение вынесет экспертная комиссия на основании результатов, которые участники продемонстрировали во время испытаний.