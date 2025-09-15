Свыше 10 тысяч жителей Солнечногорска вакцинировались от гриппа

В Солнечногорске уже три недели подряд продолжается кампания по вакцинации детей и взрослых против актуальных штаммов гриппа. На сегодняшний день прививки сделали более 10 тысяч жителей округа.

Одной из участниц кампании стала уполномоченный главы по территориальному округу Ржавки-Менделеево, член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Любовь Игнатова, которая прошла процедуру в Менделеевской городской поликлинике.

«Каждый год стала прививаться от гриппа, и практически не болею. Мы работаем с большим количеством людей, нужно обезопаситься. Самое главное — это здоровье», — поделилась уполномоченный главы городского округа Солнечногорск по территориальному округу Ржавка-Менделеево Любовь Игнатова.

Специалисты-эпидемиологи подчеркивают, что оптимально ставить прививку именно в сентябре, до начала сезонного роста заболеваемости. Сделать ее можно во всех поликлиниках, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах Солнечногорской больницы по будням и по субботам. Дополнительно работает мобильный комплекс, который на протяжении трех месяцев выезжает дважды в неделю в удаленные населенные пункты. Записываться заранее не требуется.