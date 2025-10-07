Свыше 10 тысяч заявок на выплату к юбилею брака подали онлайн в Подмосковье

Жителям Подмосковья, которые прожили в браке более 50 лет, положена выплата к юбилею совместной жизни. С начала года на региональном сайте государственных услуг зарегистрировали более 10 тысяч заявлений на ее получение.

Услугу «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни» можно оформить на сайте в разделе «Поддержка» — «Пенсионерам».

Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью Единой системы идентификации и аутентификации и заполнить электронную форму. В запросе следует указать реквизиты, на которые перечислят деньги.

Подать заявление могут как сами супруги, так и их представители. Сделать это необходимо в течение года с момента юбилея. Выплату назначают мужу или жене.

Пособия к последующим юбилейным будут поступать автоматически.