Свыше 10 тысяч нарушителей миграционных правил выявили в Подмосковье с 1 октября

В Московской области подвели итоги второго этапа оперативно-профилактической операции, проходившего с 1 по 10 октября 2026 года. Полицейские при участии Росгвардии, специального полка полиции и народных дружин проверяли места работы и временного проживания иностранцев, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

За время рейдов зафиксировали 16 103 административных правонарушения. Среди них — 10 818 случаев нарушения правил пребывания в России, 1 677 эпизодов незаконной трудовой деятельности иностранцев, 2 393 факта незаконного привлечения их к работе и 629 случаев предоставления недостоверных сведений при миграционном учете.

Кроме того, правоохранители возбудили 173 уголовных дела и обнаружили семерых человек, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске. Решение об административном выдворении приняли в отношении 6 559 иностранцев, из них 293 поместили в центры временного содержания. Также вынесли 18 615 решений о запрете на въезд в Россию.

Общая сумма административных штрафов достигла 255,6 миллиона рублей. Проверки соблюдения миграционного законодательства в регионе продолжатся на регулярной основе.