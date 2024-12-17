Свыше 10 тысяч кубометров снега убрали с дорог Подмосковья с начала декабря

Свыше 10 тысяч кубометров снега убрали с подмосковных дорог с начала декабря. Из них 4,5 тысячи кубометров вывезли из Дубны, Талдома и Дмитрова.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, специалисты ежедневно чистят дороги и обрабатывают их ото льда. Они также приводят в порядок тротуары и посадочные площадки на автобусных остановках.

Все работы проводят с использованием автоматизированных систем РНИС и СКПДИ.

В министерстве призвали водителей соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе спецтехники. Это поможет обеспечить качественную работу общественного транспорта и коммунальных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл движение по Мытищинской хорде. Дорога стала северным дублером МКАД и улучшила жизнь нескольких тысяч человек.