Сегодня 12:16 Из Мытищ в Лобню — за полчаса. Андрей Воробьев открыл движение по Мытищинской хорде Воробьев: запуск Мытищинской хорды улучшит жизнь 850 тысяч человек 0 0 0 Подмосковье

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Движение по Мытищинской хорде запустили в Подмосковье. Важная и долгожданная магистраль связала Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и Афанасовским, а также стала северным дублером МКАД. В сутки по трассе будет проезжать около 30 тысяч машин, изменения ощутят более 850 тысяч жителей региона. О том, как улучшится жизнь в Подмосковье после открытия этой дороги, рассказал губернатор Московкой области Андрей Воробьев.

О проекте «Мытищинская хорда» Дорога Виноградово — Болтино — Тарасовка, или, по-простому, Мытищинская хорда, стала северным дублером МКАД. Трассу построили для разгрузки самых оживленных участков кольцевой автодороги и дополнительной связи между Мытищами, Королевом, Пушкино и микрорайонами Долгопрудного и Лобни. «Мы знаем, что округ очень активно развивается. Большое количество наших жителей активно передвигаются, и транспортные вопросы всегда занимают заметное место», — отметил Воробьев.

Всего на магистрали обустроили 11 мостов и шесть транспортных развязок, которые обеспечили доступ к восьми населенным пунктам. Это деревни Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки, а также поселки Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка. Когда началось строительство «Мытищинской хорды» Северный дублер МКАД запланировали в Подмосковье еще в 2013 году. Тогда от проекта отказались из-за слишком высокой стоимости. В 2018 году работы решили провести не за бюджетные средства, а в рамках концессии, то есть при участии инвестора.

Фото: Медиасток.рф

После завершения проектирования, в конце 2020 года, началось долгожданное строительство. Специалисты трудились ежедневно в две смены, чтобы сдать магистраль в срок. Спустя четыре года по четырехполосной дороге запустили движение. Самым сложным этапом работ стали перенос и строительство коммуникаций. На дороге обустроили около 200 сетевых объектов, в том числе 13 километров линий электропередачи и 13 очистных сооружений. «Всегда строительство в Московской области, в мегаполисе связано со сложностями. В частности, с переносом коммуникаций — наверное, это самое сложное. Здесь эта дорога имеет большое количество инженерных сооружений. Я хочу поблагодарить всех строителей, которые добросовестно, качественно, профессионально выполнили свою работу», — отметил губернатор. Протяженность трассы составила 16,1 километра. Ожидается, что в сутки по ней будет проезжать около 30 тысяч машин.

Для эффективной интеграции магистрали в дорожную сеть Подмосковья рабочие также реконструировали другие объекты. Так, два километра Пироговского шоссе расширили до четырех полос, благодаря чему удалось ликвидировать пробки. По обеим сторонам трассы обустроили тротуары и велосипедные дорожки. Позже там появятся автобусные остановки и пешеходные переходы. Стоимость проезда по «Мытищинской хорде» и система оплаты «Свободный поток» На трассе не установили ни одного шлагбаума — вместо этого там внедрили систему оплаты «Свободный поток». При ней оплачивать проезд можно транспондерами на других платных дорогах. Такая система уже работает на ЦКАД и положительно влияет на пропускную способность. Стоимость проезда составит 14-15 рублей за один километр. Водители смогут платить только за фактически пройденный путь. Это позволит им пользоваться не всей дорогой, а только необходимым ее участком.

Общественный транспорт сможет двигаться по трассе бесплатно. Ощутимые изменения Запуск хорды изменит жизнь 850 тысяч человек, живущих в этом направлении. Они смогут тратить на дорогу в несколько раз меньше времени. Так, путь из Мытищ в Лобню или из Пушкино в Долгопрудный займет всего полчаса. Значительно сократится и время проезда до Москвы, а также до аэропорта Шереметьево.

Кроме того, дорога выведет часть транзитного транспорта из Мытищ и Пушкино и на треть разгрузит северную часть МКАД. Другие дорожные объекты Подмосковья В этом году в Подмосковье запустят еще 17 дорожных объектов. Среди них — обход Малых Вязем, который облегчит выезд на ЦКАД, северный обход Лобни, а также путепровод в Быково.