Свыше 10 тысяч детей получили помощь в новом медцентре Рошаля за месяц

Со дня открытия медцентра Рошаля в Красногорске там получили помощь более 10 тысяч детей. Чаще всего юные пациенты посещали кардиолога, ортопеда и иммунолога.

На базе центра ведут прием хирурги, ревматологи, аллергологи, иммунологи, онколог, дерматолог, офтальмолог и другие специалисты более чем по 20 профилям.

Учреждение открыли в Красногорске при поддержке президента России. Там будут лечить детей со всей страны. Ежегодно там смогут получить помощь около 15 тысяч пациентов. В сутки врачи будут проводить до 50 операций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере детской медицины. Благодаря открытию новых учреждений и программ поддержки врачей, в области удалось добиться заметных результатов.

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