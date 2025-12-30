Свыше 10 тысяч человек посетили фестиваль современного искусства в Зарайске

В Зарайске проходит фестиваль современного искусства «Перезагрузка». С конца ноября его посетили свыше 10 тысяч гостей.

Фестиваль охватывает сразу несколько локаций. Центром притяжения стало арт-пространство «ЦЕХЪ» на Красноармейской улице, где открыли выставку «Дом от погреба до чердака» и разместили масштабный стрит-арт объект от местного художника Napasio.

Неподалеку, в историческом доме поэта Григория Мачтета, гости могут погрузиться в атмосферу выставок «Вино из одуванчиков» и «Наличники Зарайска», исследующих тонкую связь между прошлым и настоящим.

Однако «Перезагрузка» — это не только выставки, но и живое общение с искусством. По выходным в Зарайске проходят семинары и лекции от профессионалов креативных индустрий.

Особенно насыщенной обещает быть январская программа: запланированы 18 семейных мастер-классов, где можно будет расписать народную «птицу счастья» как оберег в новом году, создать чеканный подсвечник, составить авторский чайный купаж или нарисовать зимний Зарайск. Участников также ждут практики по коллажу, оттиску и даже перформансу.

Кульминацией фестиваля станет рождественский подарок для горожан и гостей — концерт неоклассического композитора и пианиста Димы Устинова, который живет в Зарайске.

Город настолько вдохновил музыканта, что он посвятил ему целый альбом. Устинов известен своими импровизациями, экспериментами со звуком и технологиями, а также сотрудничеством с Третьяковской галереей.

«Для меня большая радость играть новую музыку в дорогом сердцу городе в Рождество», — отметил Дима Устинов.

Его выступление состоится 7 января в арт-пространстве «ЦЕХЪ».

Фестиваль «Перезагрузка» продлится до 9 января. Подробное расписание и регистрация на мероприятия доступны на сайте фестиваля.