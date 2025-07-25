Свыше 10 человек спасли из загоревшегося жилого дома в Ступине

Сотрудники 334-й части территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» совместно с работниками федеральной противопожарной службы 24 июля ликвидировали пожар в пятиэтажном доме в Ступине. Они также эвакуировали 13 человек.

Сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже поступило от очевидцев через Сиситему-112 накануне днем. Хозяев дома не было.

Прибывшие на место спасатели оперативно сформировали звено газодымозащитной службы и приступили к поиску возможных пострадавших. Также они начали выводить жильцов дома на улицу.

«К этому моменту дым уже распространился по всему подъезду. В ходе разведки газодымозащитники обнаружили, что пожар возник в ванной комнате. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Огнеборцы быстро развернули рукавную линию от пожарной машины и направили ствол РСК-50 на тушение возгорания», — рассказал начальник 334-й пожарно-спасательной части Владимир Соловьев.

Специалисты оперативно локализовали и ликвидировали пламя. Медицинская помощь никому не понадобилась.