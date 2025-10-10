Свыше 10 человек получили травмы на ж/д путях в Подмосковье за неделю

В Подмосковье уделяют особое внимание информированию жителей и гостей региона о важности соблюдения правил безопасности на железной дороге. С 2 по 9 октября травмы на путях получили 12 человек, семь из которых погибли.

По сравнению с прошлой неделей, когда в Московской области зарегистрировали семь пострадавших, включая пять погибших, статистика ухудшилась.

Большинство происшествий связано с нарушением базовых правил безопасности. Так, один человек получил травмы на станции Строитель на Ярославском направлении, поскольку стоял слишком близко к краю платформы.

Еще один пострадавший не успел отойти с пешеходного настила перед приближавшимся поездом на станции Хотьково.

На перегоне из Тучково в Дорохово на Белорусском направлении пешеход пересекал железнодорожное полотно в неположенном месте.

На станциях Сергиев Посад, Павшино, а также на перегонах Голицыно — Одинцово и Радищево — Поваровка пять человек погибли при попытке перейти рельсы вне специально оборудованных мест.

Отдельную тревогу вызывает увеличение числа случаев зацепинга. Два человека получили травмы на остановочном пункте Загорново и на перегоне Клин – Подсолнечная. Еще двое пострадали на станциях Трикотажная и Бирюлево-Пассажирская, спасти их не удалось.

В управлении на транспорте по Центральному федеральному округу МВД России напомнили, что зацепинг — это смертельно опасная игра.

Жителей и гостей Подмосковья также призвали помнить, что переход путей на красный сигнал или в неположенном месте — это риск, который может обернуться трагедией.