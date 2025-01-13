Святочные посиделки прошли в библиотеке деревни Пятково в Богородском округе

Участниками посвященного праздничным обычаям Святок мероприятия стали местные школьники. Ребята погрузились в атмосферу старинных русских традиций, узнали о жизни славян в давние времена, их трудовых буднях и праздниках.

Организаторы святочных посиделок познакомили детей с различными обычаями и традициями, связанными со Святками, в том числе с гаданием и колядованием. Ребята с интересом играли в различные игры, отгадывали загадки, гадали старинными способами по предметам и книге. Школьники также поучаствовали в забавном гадании «Что тебя ждет на будущий год?».

Мероприятие доставило участникам много позитивных эмоций. Ребята от души повеселились и зарядились хорошим настроением.

Святки на Руси продолжались две недели — от Рождества Христова до Крещения. Народ веселился, пел и танцевал, ходил друг к другу в гости, гадал и колядовал.