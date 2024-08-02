Священники Коломенской епархии отвезли гуманитарную помощь в Донбасс

Священники Коломенской епархии и волонтерская группа прихода храма Святых Мучеников Флора и Лавра деревни Степурино Старицкого района Тверской области отвезли гуманитарный груз в Донецкую Народную Республику. Общая масса гумпомощи превысила восемь тонн.

Гуманитарный конвой состоял из шести автомобилей с прицепами, наполненными необходимыми товарами и оборудованием для жителей и военнослужащих ДНР. Перед отправлением участники конвоя отслужили молебен.

Помимо священнослужителей, гуманитарный груз сопровождали волонтеры и предприниматели, оказавшие значительную помощь в организации и транспортировке.

Конвой доставил продукты питания, маскировочные сети, приборы ночного видения, укрывные антидроновые одеяла, медикаменты, эвакуационные носилки, а также автомобиль, квадроцикл, кроссовый мотоцикл и множество других необходимых вещей.

В Волновахе представители духовенства для военнослужащих провели молебен, а также освятили технику.

Возвращение делегации стало важным событием для прихода и всей Коломенской епархии. Гуманитарная миссия не только оказала материальную помощь нуждающимся, но и внесла значительный вклад в духовное укрепление жителей Донбасса.

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