Священники храма Матроны Московской навестили пациентов в Лобне | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 20:09 Священники храма Матроны Московской навестили пациентов в Лобне Пресс-служба администрации г. о. Лобня

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Пациенты и персонал Лобненской больницы получили пасхальные поздравления от священников храма Матроны Московской. Священнослужители посетили палаты, благословили и пожелали скорейшего выздоровления.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала, что священники храма Матроны Московской поздравили с праздником Пасхи пациентов и персонал больницы в округе.

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«Все, кто когда-либо лежал в стационаре, знают, какое большое значение имеют посещения. Приход батюшек принес оживление, создал в больнице атмосферу радости и праздника», — отметила Анна Владимировна.

Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Священники прошли по палатам, поговорили с пациентами, благословили и пожелали скорейшего выздоровления. Также гости раздали пациентам и персоналу больницы 300 куличей.

Поздравили священники и врачей скорой помощи — благословили их на работу и окропили автомобили святой водой.

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