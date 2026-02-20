Священник принял участие в заседании родительского комитета Истры

Ключевой темой собрания стало взаимодействие школ, детских садов и храма. По инициативе родителей на встречу пригласили священника Павла Малкина.

Присутствующие поддержали идею привлекать священнослужителей к работе родительского совета, считая это важным для формирования нравственных ориентиров среди молодежи.

Родительский комитет при управлении образования администрации округа работает с прошлого года. Собрание стало примером сплоченности в сфере воспитания подрастающего поколения. На встрече обсудили проекты по повышению квалификации педагогов, развитию внеклассной работы и обмену опытом с коллегами из других регионов. Также затронули итоги образовательного марафона по профессиональной ориентации школьников и поддержку волонтерских движений.

В дальнейшем планируют проводить собрания в школах: сначала с членами советов, затем с родителями учеников.