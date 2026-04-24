Свитер хоккеиста Виктора Шалимова украсил спорткомлекс «Арена Мытищи»

22 апреля в ледовом дворце «Арена Мытищи» им. В. И. Шалимова прошла торжественная церемония, во время которой под купол спорткомплекса подняли свитер олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира и Европы по хоккею Виктора Шалимова. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с юными хоккеистами поздравила Виктора Ивановича и его супругу с прошедшим юбилеем.

Виктор Иванович Шалимов родился 20 апреля 1951 года. Он разорвал атаку чехов пасом на Владимира Шадрина 50 лет назад в Инсбруке. Благодаря этому мы стали Олимпийскими чемпионами. Виктор Иванович зажигал свет над Дюссельдорфом, забивая 11 шайб на чемпионате мира. Оставил позади «Кленовые листья» в Кубке Канады.

«Свитер легенды хоккея открыт за характер, верность, 591 матч в одном клубе. 23-й номер. Пусть наша молодежь знает и смотрит: главное — не заброшенная шайба, а преданность игре, спорту, команде и Родине! Уважаемый Виктор Иванович! Спасибо за ваш вклад в развитие хоккея нашего округа и воспитание молодого поколения, за неравнодушие! Мира, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким», — отметила Юлия Купецкая.