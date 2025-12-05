Световой шатер установят в Раменском

На главной Площади Победы кипит работа по созданию настоящей зимней сказки. Под руководством специалистов и при помощи техники, кран поднимает пышные ветви 16-метровой ели, а рабочие сверяют разметку и натягивают первые нити сияющих гирлянд.

«Главная ель Раменского начинает преображаться. Сердце праздничной композиции бьется не только в пышных ветвях елки. Главной изюминкой и центральным элементом станет световой шатер из тысяч переливающихся огней, который возведут над елкой. Его размеры действительно впечатляют: высота всей конструкции достигнет 18 метров, а ширина в основании составит 8,2 метра», — сообщил подрядчик.

По словам представителей администрации, идея светового шатра над главной городской елкой родилась в прошлом году и имела успех у жителей. Кроме того, на следующей неделе город будет ждать еще одна праздничная ель. Подрядчики планируют установить новогоднее дерево на въезде в округ, там, где ранее располагалась инсталляция «Капелька России».