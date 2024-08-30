Светофоры отремонтировали еще в шести округах Подмосковья

Фото: Минтранс Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали шесть светофоров на региональных дорогах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Работы провели на Егорьевском шоссе в Кратово Раменского округа, на Керамической улице в Балашихе и на Московской улице в Подольске. В Дзержинском, Щелкове и деревне Брехово отремонтировали неисправные кнопки пешеходных светофоров, которые не переключали сигнал на зеленый.

Отмечается, что еженедельное обследование дорожной сети проводится в рамках летнего содержания. Особое внимание специалисты уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: знакам, освещению и ограждениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Новые школы и больницы. Глава Каширы рассказал Воробьеву о развитии округа

Истребитель минус. Кто уничтожил F-16 на Украине

Кабина истребителя IV поколения F-16. Staff Sgt. Taylor Solberg

Людоед Александр Алиев: глупость и злоба равно погибель

Dmitry Golubovich

Фейк: у жены и советника муфтия Дагестана гражданство Израиля

Идея хорошая, реализация хромает. Каким будет семьеведение в российских школах

Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте