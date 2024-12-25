Светофоры отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофоры еще в девяти округах Подмосковья. Работы провели в Дмитрове, Красногорске, Сергиевом Посаде, Долгопрудном и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, светофоры отремонтировали на Восточной Объездной дороге в Дмитрове, улице Ленина в Красногорске, Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, 46-м Каширском шоссе в Домодедове, Пятницком шоссе в деревне Брехово под Химками, Степаньковском шоссе в поселке Правдинском в Пушкино и на дороге поселка Андреевка в Солнечногорске. Кроме того, неисправную вызывную кнопку починили на Молодежной улице в Раменском.

В министерстве добавили, что дороги региона регулярно обследуют, чтобы вовремя проводить ремонт. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, освещению и знакам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.