Светофоры отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, светофоры отремонтировали на 73-м километре Старосимферопольского шоссе в Чехове, на 26-м километре Каширского шоссе в Видном, на Школьной улице в Серебряных Прудах, на улице Ворошилова в Серпухове, на Московской улице в Долгопрудном, на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде, на Железнодорожной улице в поселке Митино и рядом с СНТ «Учитель» в Коломне.

В министерстве добавили, что дороги региона регулярно обследуют. Особое внимание уделяют элемента, влияющим на безопасность движения. Это светофоры, линии освещения, знаки и другие.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об открытии разворотной эстакады на Каширском шоссе. Там обустроили бессветофорный проезд в сторону Москвы.