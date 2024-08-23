Светофоры отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали светофоры на 11 дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы провели на Пионерской улице в Коломне, на улице Мира во Фрязине, на Центральной улице в Щелкове, на улице Советской Конституции в Ногинске, на Новой улице в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа, на Монинском шоссе в СНТ Здоровье Лосино-Петровского округа, а также на Октябрьском проспекте и проспекте Победы в Люберцах.

Помимо этого, специалисты восстановили работу кнопки вызова светофора на Московском шоссе в Сергиевом Посаде. Из-за ее неисправности транспортный объект не переключался на режим «зеленый» для пешеходов.

Напомним, дорожную сеть обследуют в Московской области еженедельно. При этом, особое внимание уделяется содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, а также состоянию дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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