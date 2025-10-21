Светофоры отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали светофоры еще в 11 округах Подмосковья. Работы провели в Мытищах, Люберцах, Протвине и других муниципалитетах.

Как рассказали в областном Минтрансе, работы провели на Дзержинском шоссе в Люберцах, Осташковском шоссе в Мытищах, Серпуховском шоссе в Протвине, Пушкинском шоссе в Пушкино, на Калининградской улице в Королеве, улице Ленина в Истре и улице Чайковского в Лобне.

Светофоры также восстановили на 62-м километре Каширского шоссе в Домодедове, Заводской улице в деревне Демихово и на дороге в деревне Серково. Неисправные кнопки отремонтировали на Керамической улице в Балашихе и Вокзальной в Домодедове.

Дороги Подмосковья регулярно обследуют на наличие повреждений. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, знакам и искусственным неровностям.