Светофоры отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья

Дорожные службы Подмосковья продолжают масштабную работу по поддержанию безопасности на региональных трассах. Специалисты «Мосавтодора» за минувшую неделю провели ремонт светофорных объектов в 11 округах, сообщили в Минтрансе МО.

Устройства починили на улице Кольцо в Дмитрове, улице Гагарина в Чехове, проспекте Космонавтов в Королеве, Олимпийском проспекте в Мытищах. Также работы прошли на улице Гагарина в Жуковском, Комсомольском проспекте в Люберцах, Носовихинском шоссе в Балашихе и на 51-м км Старого Симферопольского шоссе в Подольске.

Помимо этого, рабочие отремонтировали неисправные вызывные кнопки на 30-м километре Волоколамского шоссе в Красногорске, 90-м километре Каширского шоссе в Ступине и на Фряновском шоссе в селе Трубино в Щелкове.

В ведомстве отметили, что проверки дорожной сети проходят еженедельно.