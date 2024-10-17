Светофоры отремонтировали еще 9 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали светофоры на 13 дорогах Подмосковья. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, светофоры отремонтировали в Бронницах, Королеве, Лобне, Дубне, Дмитрове, а также в Волоколамском и Пушкинском городских округах.

Кроме того, специалисты заменили вызывные кнопки пешеходных светофоров на 53-м километре Каширского шоссе в Домодедове и Кореневском шоссе в дачном поселке Красково городского округа Люберцы.

В Минтрансе добавили, что сотрудники «Мосавтодора» регулярно обследует элементы дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

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