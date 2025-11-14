Светофоры и остановки отремонтировали на дорогах в Жуковском

На улице Мясищева были проведены работы, направленные на улучшение состояния остановочных пунктов и пешеходной зоны. Рабочие не только отремонтировали кровлю остановочного павильона, обеспечив защиту пассажиров от непогоды, но и восстановили бордюрный камень, предотвращая разрушение тротуара и улучшая внешний вид улицы.

«Опоры дорожных знаков были обновлены путем покраски. Улица Гагарина стала объектом более масштабного вмешательства. Здесь были устранены серьезные повреждения дорожных знаков, а также восстановлено барьерное ограждение. Отдельное внимание было уделено неисправному светофору, ремонт которого повысил пропускную способность и снизил риски возникновения ДТП на оживленном перекрестке», — отметили в администрации округа.

Кроме того, были ликвидированы провалы тротуарной плитки. Дополнительные работы по улучшению состояния дорожной инфраструктуры были проведены и на улицах Горького, Праволинейной, Туполева и Речном проезде. Эти мероприятия включали в себя замену выцветших и трудночитаемых дорожных знаков, восстановление поврежденных элементов и покраску опор.