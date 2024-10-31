Светлану Борсук утвердили на должность мирового судьи в Орехово-Зуеве
Мособлдума утвердила кандидатуру Светланы Борсук на должность мирового судьи судебного участка № 175 в Орехово-Зуеве. Решение приняли на заседании парламента 31 октября.
К депутатам обратился заместитель председателя Московского областного суда Валентин Ершов. Он представил кандидатуру Светланы Борсук и рассказал, что с ноября 2001-го по сентябрь 2022 года она работала мировым судьей на участке № 175 Орехово-Зуевского судебного района, а сейчас находится в отставке.
Председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов сообщил, что кандидатуру Светланы Борсук предварительно рассмотрели и решили рекомендовать ее на должность на срок до одного года.
На заседании Мособлдумы, 31 октября, депутаты утвердили кандидатуру Борсук.