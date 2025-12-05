Светящиеся деревья установили в Серпухове

Главным украшением городских улиц стали световые инсталляции — «светящиеся деревья». Эти уникальные объекты, установленные сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» преобразили привычные городские пейзажи.

«Декорированные яркими шарами и искрящимися гирляндами, они создают завораживающее зрелище, особенно в вечернее время. Увидеть эти сказочные деревья и окунуться в атмосферу праздника можно в нескольких знаковых точках округа. Они уже украшают территорию у автостанции», — сообщили в администрации округа.

Инсталляции также появились на бульваре Болотова и в сквере Молодых мам. Самым долгожданным моментом предновогодних приготовлений станет торжественная церемония зажжения огней на главной городской елке. Она уже заняла свое место на площади у центра культурного развития «Вертикаль». Церемонию планируют провести 8 декабря.