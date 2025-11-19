Сварочную мастерскую открыли в колледже в Воскресенске

Право разрезать красную ленточку на открытии нового учебного пространства предоставили директору Воскресенского колледжа Алле Луниной и директору по стратегическим проектам компании «Авангард» Сергею Дорофееву. После экскурсии и осмотра оборудования почетные гости перешли к деловой части мероприятия.

Студенты-сварщики, участвующие в федеральной программе «Профессионалитет», теперь будут отрабатывать навыки на реальных проектах. Мастерская оснащена современным оборудованием и безопасными рабочими зонами.

«Единственный колледж в городском округе Воскресенск должен готовить качественные кадры именно для наших производственников. Открытие мастерской — это одновременно и деловая встреча, и обмен опытом с нашими социальными партнерами», — отметила Алла Лунина.

В деловой части мероприятия участвовали руководители и специалисты ведущих предприятий — партнеров колледжа и представители администрации Воскресенска. Они обсудили ключевые темы современной кадровой политики в реальном секторе экономики.