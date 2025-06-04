Свалку мусора ликвидировали в Томилинском лесопарке в Люберцах

Несанкционированную свалку мусора убрали в Люберцах. Она появилась по вине операторов, которые незаконно вывозят отходы.
Работы провели в Томилинском лесопарке недалеко от Ново-Люберецкого кладбища. Свалка образовалась здесь из-за «серых возчиков».
«Мы хотим видеть наши леса чистыми, поэтому активно боремся с нерадивыми перевозчиками — перекрываем въезды в лес шлагбаумами и бетонными блоками, устанавливаем камеры видеонаблюдения. И эти меры дают результат: по сравнению с 2023-м годом количество выявленных и ликвидированных лесных свалок в округе снизилось в три раза», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Также глава муниципалитета попросил жителей и гостей округа соблюдать чистоту на природе. А при обнаружении свалки в лесу сообщать об этом специалистам Управления по охране окружающей среды администрации по телефону: 8 (495) 554-12-34.
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