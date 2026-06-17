Свалку ликвидируют по решению суда в Одинцовском округе

Основу искового заявления составили материалы надзорных мероприятий, проведенных специалистами Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Ответчиками выступали две компании. Одна из них передала в аренду второй принадлежащее ей нежилое строение и прилегающую территорию. При осмотре выяснилось, что здесь на открытом грунте арендатор разместил отходы полистирола, полипропилена и древесины, площадь навалов составила около 2 тысяч квадратных метров. Лицензия на этот вид деятельности была выдана компании в другом регионе, на территории Подмосковья документ на момент осмотра был недействителен. Юридическим лицам были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов

Рассмотрев исковое заявление администрации округа, суд принял решение возложить на ответчиков обязанность ликвидировать незаконную свалку на участке и впредь использовать участок строго в соответствии с видом категории земель и разрешенным использованием.