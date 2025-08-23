Свалку автомобильных шин ликвидировали в деревне Болтино под Мытищами

Масштабная программа по благоустройству реализуется в Мытищах. Сотрудники вывозят нелегальные свалки, наводят порядок в местах отдыха, ремонт и обслуживание детских площадок, спортивных сооружений, а также озеленение общественных территорий.

Работы проходят не только в городе, но и в сельской местности Мытищ. Купальный сезон подходит к концу, местные жители продолжают посещать пляжи, которые коммунальщики поддерживают в чистоте. В деревнях Сорокино и Осташково проведена уборка прибрежных зон. Там же, а также в Пирогово, Погорелках, Жостово, Пестово и Чиверево особое внимание уделяется состоянию детских игровых площадок.

Чтобы обеспечить безопасность и комфорт маленьких посетителей, площадки регулярно очищают, проверяют исправность игрового оборудования. Важное направление работ — борьба с незаконными свалками, которые вредят окружающей среде.

Например, в деревне Болтино ликвидировали свалку старых автомобильных шин, оставленных безответственными автовладельцами.

Регулярный уход за клумбами и зелеными насаждениями делает общественные пространства привлекательными для жителей.