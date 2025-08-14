Сваи для нового комплекса очистных сооружений установят в Дубне к осени

Проект реконструкции очистных сооружений реализуют в Дубне. Сейчас специалисты укрепляют фундамент.

Корректировки в проект внесли после дополнительных геологических изысканий. Сейчас главная цель — укрепить фундамент.

Работы уже стартовали. Строители забивают сваи будущего аэротенка — уже более 70% установлено.

Готовность всего объекта уже превысила 35%. Строительство должны завершить до конца августа. Работы идут по графику.

Меньше чем за месяц специалисты установили 1000 свай. Одновременно работают три сваебойные машины.

Накануне на стройплощадке провели совещание. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поговорил с подрядчиком о планах и рисках.

«Хочу отметить уровень чистоты на объекте. На стройплощадке комфортно работать. Компания трудится в 1,5 смены, срывов графика точно нет. Дальше готовимся еще нарастить мощность и выйти на основные, монолитные работы», — сказал Максим Тихомиров.

Уже с 1 сентября здесь начнутся монолитные работы. Все оборудование уже приобрели.

Полностью работы должны завершить в августе 2028 года. Их проводят в рамках нацпроекта «Экология».