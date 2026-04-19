Сусленков победил Манна и защитил пояс WBA Continental на турнире в Серпухове

Российский боксер Артем Сусленков одержал уверенную победу над немцем Артуром Манном на турнире «IBA.PRO 16», который состоялся в Серпухове. Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Перед остановкой боя Манн дважды побывал в нокдауне.

Благодаря этой победе Сусленков защитил пояс WBA Continental в тяжелом весе и сохранил статус непобежденного — теперь на его счету 14 побед, девять из которых нокаутом. Для Манна это поражение стало третьим в карьере при 23 победах.

После боя россиянин признался, что почувствовал облегчение, но отметил, что впереди еще много работы и новых поединков.

В другом бою вечера в среднем весе Юрий Осипов и британец Майкл Кинг не смогли выявить победителя — встреча завершилась ничьей.

