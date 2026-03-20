Боксерши из Подмосковья завоевали 22 медали на соревнованиях ЦФО

Спортсменки из Московской области показали выдающиеся результаты на первенстве Центрального федерального округа по боксу среди юниорок. Всего представительницы региона выиграли 11 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования собрали талантливых боксеров в разных возрастных категориях. Среди юниорок 19-22 лет отличились Полина Спирина, Алина Педченко и Владислава Силина, завоевавшие золотые медали в своих весовых категориях. Ольга Берникова и Софья Зайцева также принесли команде золотые награды.

В возрастной группе 17-18 лет яркими выступлениями отметились Виктория Климова, Ангелина Верченко, Софья Ерина, Олеся Алешко, Виктория Багдасарян и Александра Соколова, которые выиграли золото.

Первенство Центрального федерального округа проходит с 15 по 22 марта 2026 года в поселке Покровское Московской области в рамках государственной программы «Спорт России».

