Сурдоспортсменки Химок стали чемпионками Подмосковья по пляжному волейболу

Восптинницы спортивного клуба «Благо» из Химок победили на чемпионате Московской области по пляжному волейболу. Участие в состязаниях приняли свыше 30 спортсменов из шести команд региона.

Соревнования провели среди мужчин и женщин. Волейболистки Мария Катанская, Эвелина Печеркина, Алена Суховодова и Юлия Шамина представили городской округ Химки. По итогам нескольких матчей команда Алены Суховодовой и Марии Катанской заняла первое место.

Ранее сурдоспортсмен из Химок стал призером чемпионата России по боулингу. Александр Соболев занял третье место. За награды боролись более 50 спортсменов из 13 регионов страны.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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