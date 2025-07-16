Супругов Смугаловых из Балашихи наградили медалью за крепкий брак и верность

В администрации городского округа Балашиха состоялась торжественная церемония, на которой заместитель главы округа Лилия Татевосян вручила семье Смугаловых медаль «За любовь и верность». Эту награду получили Александр Иванович и Людмила Александровна Смугаловы, которые уже 48 лет идут рука об руку, сохраняя тепло и гармонию семейной жизни.
Александр Иванович — ветеран вооруженных сил противокосмической обороны, награжденный боевыми знаками отличия. Людмила Александровна — заслуженный педагог, почётный работник образования РФ и победитель конкурса на премию лучшим учителям за выдающиеся достижения. Вместе они воспитали двоих детей — дочь Веронику и сына Ивана, а теперь с радостью занимаются внуками: Анастасией, Верой и Саввой.
Медаль «За любовь и верность» стала символом признания крепости их семейных уз и вдохновляющим примером для молодого поколения.
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