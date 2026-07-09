Супругов с 40-летним стажем брака наградили в Балашихе

Супруги Марина и Юрий Жировы из Балашихи прожили вместе почти 43 года. В День семьи любви и верности их и другие пары, чей «супружеский стаж» перешагнул отметку в 25 лет, торжественно наградили.

Семейная Марины и Юрия Жировых началась на беговой дорожке и вот уже почти 43 года они уверенно бьют свой главный рекорд. Они познакомились в центре олимпийской подготовки, где занимались легкой атлетикой. Из-за постоянных сборов и жесткого графика тренировок ценили каждую минуту вместе. Главная проверка на прочность ждала их после ухода из большого спорта, но бывшие атлеты стали только ближе.

«Знаете, даже когда человек говорит, что он самодостаточен и ему хорошо одному, тем не менее наступают моменты, когда рядом нужен человек, который подставит свое плечо. Семья — это как раз тот оплот, который и в горе, и в радости, и в счастье, и в болезни, я не боюсь этих громких слов», — поделилась Марина Жирова.

Семью Жировых и другие пары, которые прожили вместе более 25 лет, наградили в доме культуры «Кучино». Крепкие союзы — это гордость региона, только в этом году 5, 5 тысячи пар, находящихся в браке 50 и более лет, получили денежную выплату к юбилею.

«Мер поддержки очень много. Самое главное, они были выстроены, благодаря разным обращениям, обсуждениям вопросов. Но дают результат по истечении многих лет. У нас прирост почти в три раза многодетных семей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Среди мер поддержки для молодых, многодетных и малоимущих семей: льготы в сфере ЖКХ, освобождение от транспортного налога, бесплатная парковка, возможность собрать ребенка в школу.