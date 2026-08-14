Супруги Нестеровы в Электрогорске отметили 50-летие совместной жизни

12 августа временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов поздравил Александра и Ирину с золотой свадьбой. История их любви началась летом 1975 года, а поженились они 13 августа 1976 года.

Ирина Владимировна приехала в Электрогорск из Архангельской области в гости к сестре, а 7 сентября на танцах в местном клубе познакомилась с Александром Анатольевичем.

За годы совместной жизни супруги прошли большой и яркий путь. Их совокупный трудовой стаж — 85 лет. Сначала оба работали на Электрогорском мебельном комбинате: Ирина Владимировна около 20 лет была контролером, Александр Анатольевич прошел путь от гальванщика до начальника производства фурнитуры.

Затем Нестеровы посвятили дипломатической службе четверть века: они побывали в длительных командировках в пяти странах — Канаде, Непале, Египте, Германии и Армении. Александр Анатольевич работал дежурным комендантом, а Ирина Владимировна создавала уют и обеспечивала прием высшего уровня в резиденциях послов Российской Федерации.

Главное богатство их семьи — дружные и крепкие отношения. Дочь живет и трудится в Электрогорске, а 21-летний внук учится в институте. У супругов сложились трогательные традиции: каждый день они начинают и заканчивают теплыми словами, объятиями и поцелуем.

Ирина Владимировна признается, что муж для нее всегда на первом месте. Дети вырастают и уходят во взрослую жизнь, а они остаются вместе.