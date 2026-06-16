Супруги Морозовы возрождают сельское хозяйство в Орехово-Зуевском округе

В деревне Беливо на базе заброшенной фермы супруги Морозовы создали современное сельскохозяйственное предприятие. За короткое время они превратили пустующее здание в процветающую ферму, где сейчас содержится четыреста баранов различных пород, включая эдильбаевскую и романовскую.

Прошлой весной Морозовы приобрели ферму и провели капитальный ремонт. Были заменены крыша, электропроводка, установлены промышленные вентиляторы и новые загоны. Также восстановлен ангар для хранения сена площадью девятьсот квадратных метров.

На средства гранта «Агростартап» в размере пяти миллионов рублей было приобретено сто баранов и трактор. В хозяйстве работают пять сотрудников: два тракториста, ветеринар, скотник и помощник. Кроме овец, на ферме есть несколько коров, молоко которых пользуется спросом у местных жителей.

Главной задачей фермеров сейчас является обеспечение животных кормами на зиму. Для этого супруги арендуют более пятисот гектаров земли в Орехово-Зуевском округе, где после покосов планируют высадить люцерну и клевер.

По словам Оксаны Морозовой, осенью планируется покрыть ярочек, чтобы весной получить первый приплод. Также есть планы по строительству цеха для переработки молока и загона для коров мясных пород. Фермеры стремятся увеличить поголовье скота до тысячи и начать реализацию баранины в конце следующего года.