Супруги Клюевы в округе Пушкинский отметили 55-летие совместной жизни

8 июля, в День семьи, любви и верности глава округа Максим Красноцветов поздравил семью с юбилеем со дня свадьбы. Пара поделилась воспоминаниями о годах совместной жизни.

Борис Федорович — капитан первого ранга в запасе, председатель местной организации ветеранов.

Борис Федорович родился в Тверской области. После школы служил в Кронштадте на первой атомной подводной лодке, затем окончил военно-морское училище в Вольске. Служил на эскадренном миноносце «Огненный» на Краснознаменном Балтийском флоте. В 1971 году корабль участвовал в походе к берегам Египта.

Он — капитан первого ранга в запасе, председатель местной организации ветеранов. Почти всю службу мужчина выполнял секретные стратегические задачи, награжден медалью «За боевые заслуги».

В 1971 году он женился на Ирине Викторовне. В браке родились две дочери. Сегодня у Клюевых трое внуков.

Глава округа пожелал супругам крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла. Он отметил, что их союз, проверенный временем, — достойный пример для молодых семей.