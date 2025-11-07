Супруги Каревы из Павловского Посада отметили 50-летие совместной жизни
В Павлово-Посадском городском округе В Павлово-Посадском городском округе чествовали супружескую пару, Александра Вячеславовича и Елену Юрьевну Каревых, которые отметили золотой юбилей совместной жизни — 50 лет со дня свадьбы. Глава округа Денис Семенов лично поздравил супругов с этой знаменательной датой.
История семьи Каревых началась в 1974 году, когда Александр Вячеславович, проходивший срочную службу, приехал в отпуск в Павловский Посад и встретил Елену Юрьевну. После демобилизации в мае 1975 года пара оформила свои отношения, расписавшись в ЗАГСе 23 августа.
Жизнь супругов тесно связана с историей города. Александр Вячеславович посвятил 32 года работе регулировщиком радиоаппаратуры на заводе «Экситон». Елена Юрьевна проработала 42 года в отделе кадров.
За годы совместной жизни Каревы вырастили двух сыновей — Алексея и Александра, передав им пример крепкой семьи, основанной на любви, уважении и взаимной поддержке.
«От всей души поздравляю супругов Каревых с этой знаменательной датой! Спасибо вам за верность друг другу, за ваш труд на благо нашего города, за то, что вы — живой пример настоящих семейных ценностей! Здоровья вам, дорогие юбиляры, и еще много счастливых лет вместе!» — сказал Глава Павлово-Посадского городского округа.