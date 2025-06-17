Супруги из Балашихи стали призерами фестиваля деревянных скульптур

Николай Гетьман и Наталья Бузина-Гетьман из Балашихи приняли участие в фестивале деревянных скульптур «Сила русского мира». Он состоялся в Череповце в рамках проекта «Лето Русского Севера». Их работа под названием «За нами Русь» завоевала третье место.

По словам Натальи, скульптура отражает мощь и стойкость русского народа, а также его связь с природой.

«В нашей композиции заложены символы суровых условий, в которых закаляется дух и рождается гармония с окружающим миром. Деревянные фигуры вдохновляют и поднимают настроение», — отметила Наталья.

Николай и Наталья — опытные мастера, неоднократно побеждавшие в конкурсах по созданию деревянных и ледяных скульптур.

«Мы тщательно продумываем технологию. Сегодня доступно множество современных инструментов и методов обработки дерева, что открывает новые возможности», — поделился Николай.

В ближайших планах у супругов — участие в международном фестивале народных ремесел «Праздник топора-2025», где они представят свои работы наряду с мастерами со всего мира.