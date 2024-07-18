Супруге бойца СВО из Ленинского округа безвозмездно помогут с ремонтом балкона
Жене мобилизованного из Ленинского округа отремонтируют балкон. Помощь окажет депутат Мособлдумы от «Единой России» Владимир Жук.
Муж Светланы, проживающий в Ленинском округе, является военнослужащим и имеет звание командира танка, а также награжден орденом Мужества. В то время как супруг находится на передовой, Светлана взяла на себя ремонт квартиры, особенно учитывая, что их семилетняя дочь начнет учебный год в первом классе. Материалы для ремонта она приобрела самостоятельно, однако не хватало мужской помощи.
Светлана обратилась за помощью в администрацию округа. Глава Ленинского округа Станислав Каторов поручил управляющей компании предоставить необходимую поддержку.
Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук вместе с исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Александром Митряйкиным провели проверку работ.
«Мы увидели на месте, что квартира скоро будет как новенькая, а балкон в неприглядном виде. Договорились, что выделю деньги на ремонт, рабочие и его тоже приведут в порядок», — рассказал Владимир Жук.
Поддержка и забота о семьях военнослужащих является значительной частью работы депутатов, местных властей и партии «Единая Россия». Эти совместные усилия позволяют семьям героев чувствовать себя защищенными в повседневной жизни.
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