Супруге бойца СВО из Ленинского округа безвозмездно помогут с ремонтом балкона

Муж Светланы, проживающий в Ленинском округе, является военнослужащим и имеет звание командира танка, а также награжден орденом Мужества. В то время как супруг находится на передовой, Светлана взяла на себя ремонт квартиры, особенно учитывая, что их семилетняя дочь начнет учебный год в первом классе. Материалы для ремонта она приобрела самостоятельно, однако не хватало мужской помощи.

Светлана обратилась за помощью в администрацию округа. Глава Ленинского округа Станислав Каторов поручил управляющей компании предоставить необходимую поддержку.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук вместе с исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Александром Митряйкиным провели проверку работ.

«Мы увидели на месте, что квартира скоро будет как новенькая, а балкон в неприглядном виде. Договорились, что выделю деньги на ремонт, рабочие и его тоже приведут в порядок», — рассказал Владимир Жук.

Поддержка и забота о семьях военнослужащих является значительной частью работы депутатов, местных властей и партии «Единая Россия». Эти совместные усилия позволяют семьям героев чувствовать себя защищенными в повседневной жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».