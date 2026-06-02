Супергрибной сезон стартовал в Подмосковье

Миколог Тихомиров: в Подмосковье начался сезон шампиньонов и белых грибов

В Подмосковье благодаря резким перепадам температур стартовал супергрибной сезон. В местных лесах выросли шампиньоны, лисички и белые грибы. Об этом миколог Дмитрий Тихомиров сообщил aif.ru .

Он нашел в окрестностях Домодедова лесные шампиньоны. Другие любители тихой охоты обнаружили первые белые сетчатые грибы, маленькие лисички и трутовик.

По словам Тихомирова, появление грибов спровоцировано резким изменением погоды. Миколог предположил, что в ближайшее время из-за похолодания и дождя их станет еще больше.

«Чтобы грибы начали плодоносить, нужна как раз такая температурно‑влажностная провокация, то есть похолодание и осадки», — сказал специалист.

Первые грибы в подмосковных лесах появились еще в апреле. Шеф-повар Евгений Мещеряков объяснил, как правильно готовить сморчки.