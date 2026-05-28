Подмосковная Система-112 напомнила правила безопасности в лесах в грибной сезон

С приближением лета в Подмосковье традиционно увеличивается число происшествий в лесах. Жители региона отправляются на поиски грибов и ягод, однако даже знакомые маршруты нередко оборачиваются потерей ориентиров и обращениями за помощью к спасателям.

Одним из главных инструментов, помогающих быстро находить заблудившихся людей, остается подмосковная Система-112. Операторы службы используют функцию геолокации, которая позволяет в кратчайшие сроки определить местонахождение человека. Для этого заявителю направляют специальное сообщение со ссылкой.

После перехода по ней специалисты получают координаты обратившегося на интерактивной карте и оперативно передают данные экстренным службам.

С начала сезона сотрудники Системы-112 уже неоднократно применяли технологию геопозиционирования для поиска людей, потерявшихся в лесных массивах. Такой способ помогает быстрее вывести человека из леса.

Спасатели напоминают, что перед походом в лес необходимо тщательно подготовиться. С собой рекомендуется брать полностью заряженный мобильный телефон, запас питьевой воды и необходимые лекарства.

Также специалисты советуют выбирать яркую одежду, чтобы человека было легче заметить, и заранее сообщать близким предполагаемый маршрут и ориентировочное время возвращения.

Если человек понял, что заблудился, важно не поддаваться панике и не пытаться самостоятельно искать выход, уходя все дальше в лес. В подобных ситуациях лучше оставаться на месте, беречь заряд телефона и сразу звонить по номеру 112. Операторы помогут определить местоположение и направят к месту необходимые службы.

Своевременное обращение за помощью существенно повышает шансы на быстрое завершение поисков и благополучное возвращение домой.

При возникновении чрезвычайной необходимо незамедлительно обращаться по номеру телефона 112.