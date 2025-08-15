Сухостой и валежник убрали в лесу Наро-Фоминска

В округе ведется работа по оздоровлению лесного фонда. Сотрудники «Мособллеса» провели выездную проверку хода выборочной санитарной рубки, которая осуществляется в Верейском участковом лесничестве, расположенном недалеко от деревни Семенково.

Как сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области, целью инспекции была оценка соответствия проводимых работ установленным требованиям и технологическим нормам. На участке, занимающем площадь в 13,8 гектара, подрядная организация выполняет комплекс мероприятий по удалению сухостойных и валежных деревьев, которые были предварительно отобраны и помечены для рубки. Специалисты следят за тем, чтобы вырубались только те деревья, которые действительно представляют опасность для здоровья леса, и не допускается повреждение здоровых насаждений.

По результатам проверки представители лесничества отметили, что работы проводятся в строгом соответствии с утвержденным техническим заданием. Особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности и экологических норм.

Выборочная санитарная рубка является эффективным инструментом поддержания здоровья лесных экосистем. В отличие от сплошных рубок, она подразумевает удаление только больных, усыхающих и поврежденных деревьев. Такие меры помогают предотвратить распространение болезней и вредителей леса, снижают риск возникновения пожаров, а также очищают лесные массивы от древесины, непригодной для дальнейшего использования.