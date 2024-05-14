Сухие деревья спилили у трех СНТ в Коломне | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 15:05 Сухие деревья спилили у трех СНТ в Коломне Комитет лесного хозяйства Московской области

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Леса в Коломне очистили от аварийных деревьев. Представители «Мособллеса» проконтролировали работы на территориях, прилегающих к СНТ.

Осенью 2023 года вблизи СНТ «Луч», «Озерки» и «Ока» выявили 28 аварийных деревьев. Их обследовали в соответствии с действующим порядком проведения лесопатологических обследований.

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Напомним, представители лесного хозяйства выполняют обследование лесных участков в границах земель лесного фонда. Работы проводят для улучшения санитарного состояния лесов, а также недопущения вреда жизни и здоровью граждан.

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