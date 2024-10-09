Судомоделисты из Мытищ завоевали призовые места на турнире за Кубок Москвы

Воспитанники детско-юношеского центра «Галактика» городского округа Мытищи стали призерами состязаний за Кубок Москвы по судомодельному спорту. Соревнования прошли в Москве на Большом Перовском пруду.

Команда судомоделистов из Мытищ «Галактика» успешно преодолела скоростные трассы, обходя соперников и показывая отличный результат в тяжелой борьбе на турнире за Кубок Москвы по судомодельному спорту. Под руководством мастера спорта международного класса Анатолия Митрошкина мытищинские судомоделисты заняли призовые места в классах «скоростная», «ECO», «FSR-E», «моно», «гидро».

По итогам соревнований Глеб Зинькевич занял первое место в классе «скоростная F1-V» и второе место в классе «скоростная F1-Е». Сергей Лазовский также занял второе место в классе «скоростная F1-V».

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