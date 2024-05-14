Судомоделисты из Мытищ стали призерами турнира в Старой Купавне | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 19:59 Судомоделисты из Мытищ стали призерами турнира в Старой Купавне пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Мытищинские судомоделисты попали в число лучших на Всероссийских соревнованиях. Молодежные соревнования и Кубок России по судомодельному спорту прошли в городе Старая Купавна Московской области.

В них приняли участие более 120 спортсменов, в том числе обучающиеся объединения «Судомоделирование» Детско-юношеского центра «Галактика» под руководством педагога дополнительного образования Анатолия Александровича Митрошкина.

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В составе сборной Подмосковья ребята заняли первое место в зачете молодежных соревнований.

«От всей души поздравляю воспитанников Детско-юношеского центра Галактика и Анатолия Митрошкина с высокими результатами! Желаю дальнейших успехов и побед!» — поздравила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Победителем в классе скоростных моделей F1-V 15 стал Артемий Соловьев. В Кубке России принял участие и сам Анатолий Митрошкин вместе со своим выпускником Артемом Черниковым. Анатолий Александрович завоевал третье место в классе скоростных моделей F1-V 3,5. Артем стал победителем в классах скоростных моделей Гидро-мини и Гидро-Н1, занял второе и третье места в классах F1-V 3,5 и F1-V 15 соответственно.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Сборная команда спортсменов из Московской области завоевала третье место в командном зачете на Кубке России. По итогам соревнований Анатолий Митрошкин был награжден дипломом первой степени Министерства спорта Российской Федерации за подготовку победителя.

Ранее в парке «Патриот» впервые прошли всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области. На турнире побывал Андрей Воробьев. Соревнования проходили в многофункциональном огневом центре имени Михаила Калашникова. Участвовали 32 команды от различных ведомств.

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