Судебных приставов Подольска наградили к профессиональному празднику

День судебного пристава отметили 1 ноября в городском округе вместе со всей Россией. Первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов вручил награды лучшим сотрудникам службы.

Праздник объединяет всех, кто служит закону Российской Федерации и обеспечивает соблюдение правопорядка. Владимир Кравцов заявил, что Подольск гордится профессионалами, которые работают в службе судебных приставов и всей душей преданы своему делу.

«Это не просто профессия, это призвание. Вы стоите на страже закона, исполняя судебные решения и обеспечивая защиту прав граждан», — обратился к героям праздника замглавы муниципалитета.

Он поздравил судебных приставов и вручил почетные грамоты сотрудникам, которые проявили высокий профессионализм в исполнении судебных решений. Девушки получили и букеты цветов.

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