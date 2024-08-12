Судебных приставов из Люберец наградили за проявленное мужество

Старший лейтенант внутренней службы Сергей Кувалдин и заместитель начальника отдела старший лейтенант Марат Кулиев получили госнаграды. В ноябре 2023 года они задержали мужчину, который угрожал прохожим холодным оружием.

Все началось с того, что один из граждан обратился за помощью в Люберецкий отдел судебных приставов. Сотрудники сразу же выехали на место происшествия, где столкнулись с мужчиной в неадекватном состоянии. Он выкрикивал бессвязные слова, держа в руках большой нож.

Сергей Кувалдин и Марат Кулиев быстро направились к опасному нарушителю. Преступник не отреагировал на требование бросить оружие и, оттолкнув женщину, бросился вперед с ножом. Сергей Кувалдин сделал предупредительный выстрел, но это не остановило мужчину. Он продолжил наступление на судебных приставов. После второго выстрела злоумышленник развернулся и направился к школе.

Кувалдин и Кулиев последовали за ним, стараясь контролировать ситуацию и предотвратить возможные нападения. Когда мужчина переходил дорогу, его сбил автомобиль, но он, несмотря на это, снова бросился к судебным приставам с ножом. Сергей Кувалдин принял решение использовать табельное огнестрельное оружие на поражение. После нескольких выстрелов мужчина потерял координацию, а Марат Кулиев сбил его с ног. Сотрудниками службы удалось выбить нож из рук нарушителя и применить наручники.

За проявленное мужество на коллегии Федеральной службы судебных приставов в Самаре Сергей Кувалдин получил медаль «За отвагу», а Марат Кулиев был удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Эти высокие награды вручил им директор ФССП России Дмитрий Аристов.

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